龍聖好投助龍隊2連勝 直呼台灣球迷令人驚艷

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在天母球場賽事，味全龍新洋投龍聖初先發繳出6局失1分好投，他表示，雖然一開始有點緊張，但後來有進入狀況，他直呼台灣球迷令人驚艷，賽後MVP跳舞也是新體驗。

龍隊在1局下展開攻勢，郭天信敲安打後盜上二壘，劉基鴻擊出滾地球造成雄鷹游擊手曾子祐失誤，攻下1分；5局上雄鷹追平比分，不過5局下張政禹選到保送後盜上二壘，李凱威敲安打送回超前分，朱育賢再敲二壘安打帶有1分打點，終場龍隊以3比1擊退台鋼雄鷹，奪2連勝。

龍聖（Zac Lowther）用98球投6局，僅被擊出2支安打，投2次保送，送出6次三振，失掉1分演出優質先發，生涯初登板就奪勝，獲選為單場MVP。

龍隊總教練葉君璋賽後表示，龍聖今天表現比預期好很多，也比春訓階段好，「他本來球質就不錯，之前控球有時候比較不穩，但現在看感覺有進入狀況，算調整得不錯，續航力各方面都滿好。」

龍聖表示，很高興第1場比賽有好表現，雖然剛開始有點緊張，但一路投下去就有慢慢進入狀況，「來台灣的洋將壓力很大，很開心今天有達到總教練要求。」雖然龍聖今天最快球速僅145公里，不過他指出，只要把自己準備好，並觀察打者，照著自己想法投到要的位置。

龍聖也提到，從春訓以來，教練團、資深洋投伍鐸（Bryan Woodall）等人，都有分享經驗，要如何面對台灣打者。

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今天是龍聖首度在主場先發，他直呼「台灣球迷讓我很驚艷，這是沒有感受過的氛圍。」至於賽後MVP跳舞，他笑說：「我不是好的舞者，已經盡力表現，以前沒有過這種經驗，賽後通常只有採訪。」

龍聖指出，台灣有5局中場休息時間也是首次遇到，一度擔心中間要怎麼調整狀況，不過問過投手教練後，提早到牛棚熱身、傳接球。（編輯：李亨山）1140403