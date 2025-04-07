NCAA女籃康乃狄克擊潰南卡 睽違9年再奪冠

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（中央社南卡羅來納6日綜合外電報導）NCAA一級女籃冠軍戰今天上演康乃狄克大學對決南卡羅來納大學戲碼，賽前預期的強強對決意外一面倒，終場康乃狄克82比59大勝南卡，勇奪校史第12冠、2016年以來首冠。

路透社報導，全美大學體育聯盟（NCAA）一級女籃衛冕冠軍南卡今天面對康乃狄克大學（UConn）窒息般的防守完全施展不開，兩支頂尖球隊的夢幻對決，很快就變成一面倒的局面，康乃狄克早早鎖定戰果，結束校史1995年首次奪冠以來最長的冠軍荒。

康乃狄克新生史壯（Sarah Strong）拿下24分和15籃板，後衛福德（Azzi Fudd）也貢獻24分。

康乃狄克總教練、大學籃球界最多勝教頭奧瑞馬（Geno Auriemma）賽後激動表示：「你永遠不知道這種境況會不會再來一次，我們會一直堅持，堅持下去。」

康乃狄克以後衛夏德（Ashlynn Shade）的關鍵三分跳投結束上半場，兩節打完領先10分，其中康乃狄克神射手福德就有13分表現。

康乃狄克下半場繼續對南卡施加壓力，在比賽結束前4分鐘，分差已經拉大到32分，南卡4年內第3冠的希望至此宣告破滅。

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這場勝利讓康乃狄克赫赫有名的後衛布克斯（Paige Bueckers）贏得她在大學最後一役中最渴望的榮譽，當她走下場擁抱奧瑞馬時，忍不住喜極而泣。

布克斯說：「好不真實，這場比賽對我意義重大，我很感謝這一切，我甚至無法用言語來形容當前的情況。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140407