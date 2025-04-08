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HVL決賽4/11登場 男子組頭號種子龍津拚校史首冠

2025/4/8 17:36（4/8 17:46 更新）
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113學年度高中排球聯賽HVL甲級決賽11日至13日將在彰化縣立體育館舉行，各隊代表8日齊聚決賽記者會，目標鎖定夢寐以求的冠軍金盃。中央社記者陳容琛攝 114年4月8日
113學年度高中排球聯賽HVL甲級決賽11日至13日將在彰化縣立體育館舉行，各隊代表8日齊聚決賽記者會，目標鎖定夢寐以求的冠軍金盃。中央社記者陳容琛攝 114年4月8日
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（中央社記者陳容琛台北8日電）113學年度高中排球聯賽（HVL）決賽將於4月11日至13日在彰化縣立體育館舉行，其中男子組頭號種子龍津高中已創校史最佳成績，接下來目標拚校史首冠。

113學年度HVL決賽首度移師彰化縣舉辦，複賽前兩名提前搶下4強門票，而複賽第3至6名則交叉對戰，勝者晉級4強，其中男子組包含龍津高中、華僑高中、福誠高中、豐原高商、苑裡高中及內湖高工，女子組則是東山高中、華僑高中、內湖高中、中山工商、北港高中及鶯歌工商。

值得一提的是，成軍未滿10年的龍津男排隊，在複賽以7連勝之姿搶下頭號種子，不僅確定躋身4強之列，更締造校史最佳成績。教練林則旻今天出席決賽記者會接受媒體聯訪時表示，本季目標就是鎖定晉級決賽，不過複賽7連勝有點出乎意料，「但證明我們能夠打敗所有對手。」

陣中約有1/3球員來自乙組，加上身材也不如其他球隊出色，因此林則旻期許球員不能只打個人戰或想要一波得分，反而是要展現韌性，進而掌握對手發生失誤機會，搭配多點開花，讓對手摸不清得分點，「其實各隊實力滿相近的，就看誰的穩定度比較高。」

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林則旻打趣表示，自己也是決賽「菜鳥教練」，所以抱著與球員互相學習心態，隨時準備好，突發狀況才不會兵荒馬亂，尤其決賽場地更大、觀眾更多，必須展現心理素質，「目標當然是冠軍，畢竟今年滿有機會的，不過壓力也不需要太大，因為我們已經往上走了一大階。」

龍津主力攻擊手謝沅驊提到，第1次打決賽心情特別緊張，不過球隊近況不錯，只要不放棄一定有機會，今年凝聚力、團隊氣氛比以往更好，給予他更多動力，挑戰校史第1座冠軍。（編輯：張雅淨）1140408

#彰化縣
#華僑高中
#體育館
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