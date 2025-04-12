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山本由伸6局無失分奪本季第2勝 道奇3比0降伏小熊

2025/4/12 18:38（4/12 19:04 更新）
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道奇強投山本由伸12日先發6局沒失分且送出9次三振，拿下本季第2勝。（共同社）
道奇強投山本由伸12日先發6局沒失分且送出9次三振，拿下本季第2勝。（共同社）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天晚間在主場迎戰芝加哥小熊，日本籍強投山本由伸先發6局沒失分且送出9次三振，隊友艾德曼6局下扛出3分全壘打，幫助道奇以3比0取勝。

美聯社報導，去年世界大賽冠軍道奇隊今天是本季第3度擊敗小熊，例行賽戰績提升到11勝4敗，其中主場戰績為出色的7勝0敗。

去年國家聯盟冠軍賽最有價值球員（NLCS MVP）艾德曼（Tommy Edman）於6局下敲出超前比數的3分砲成為致勝功臣，且是個人本季第6支全壘打，目前他和其他4位球員並列大聯盟最多轟打者。

奪下勝投的山本由伸先發6局被敲2安無失分，送出9次三振、1次保送，投球成績來到2勝1敗，防禦率為傑出的1.23；隊友史考特（Tanner Scott）在9局上後援1局沒掉分，奪下第4次救援成功。

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另一位備受矚目的道奇日籍球星大谷翔平4打數沒有安打，且苦吞2次三振，本季個人打擊率下滑到2成93。

小熊投手包伊德（Matthew Boyd）先發6局被敲4安失3分，並送出7次三振、3次保送，投球表現尚可，但無奈隊友沒能提供火力支援，他便吞下個人本季首場敗投。（譯者：陳彥鈞）1140412

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