馬傑森敲超前清壘二壘打 助桃猿斷兄弟7連勝

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒今天在桃園棒球場賽事，樂天桃猿馬傑森在平手局面時，敲出超前比分的清壘二壘安打、送回3分，幫助桃猿最終以4比2擊退中信兄弟，也讓兄弟近期7連勝中斷。

桃猿隊在4局下靠著林立、梁家榮接連敲安打，率先攻下1分；5局上兄弟二壘有人時，宋晟睿敲出安打送回追平分；不過，6局下桃猿梁家榮獲保送後，馮健庭敲出二壘安打，廖健富再選到保送形成滿壘，接著馬傑森敲出清壘3打點二壘安打，超前比分。

雖然兄弟7局上一、三壘有人時，宋晟睿敲安打再追回1分，不過終場桃猿還是以4比2擊退兄弟，中止跨季對戰兄弟的5連敗，也讓兄弟近期7連勝中斷。

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桃猿先發投手陳克羿此戰用88球投4.2局，被擊出2支安打，出現4次四壞球保送、2次觸身球保送，送出3次三振，失掉1分；接著王志煊、莊昕諺登板沒有失分，陳冠宇投0.2局失1分，後續呂詠臻、朱承洋、陳柏豪都沒有掉分，最終由莊昕諺奪下勝投。

兄弟先發投手盧孟揚用82球投4.2局，被敲4支安打，失掉1分，敗投由投0.2局失3分的伍立辰吞下。（編輯：陳仁華）1140413