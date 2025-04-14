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美國高爾夫名人賽麥克羅伊奪冠 史上第6人大滿貫

2025/4/14 12:18（4/14 12:40 更新）
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北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊14日在美國名人賽奪冠，成為高爾夫史上第6名完成生涯大滿貫的球員。（圖取自x.com/TheMasters）
北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊14日在美國名人賽奪冠，成為高爾夫史上第6名完成生涯大滿貫的球員。（圖取自x.com/TheMasters）
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（中央社記者黎建忠台北14日電）北愛爾蘭高爾夫名將麥克羅伊今天在年度四大賽首戰美國名人賽最終回合，靠著延長賽的「再見博蒂」，以低於標準11桿的277桿奪冠，成為高爾夫史上第6名完成生涯大滿貫的球員。

麥克羅伊（Rory McIlroy）前3回合分別繳出72、66、66桿的成績，最終回合意外陷入亂流，全場抓6博蒂、吞3柏忌、2個雙柏忌，繳出高於標準1桿的73桿，並以4回合277桿，和羅斯（Justin Rose）打入延長賽。

幸好，延長賽選在球場第18洞舉行，麥克羅伊順利抓博蒂，如願披上冠軍綠夾克。

根據美聯社報導，麥克羅伊成為高爾夫史上，第6名完成生涯大滿貫的球員（美國名人賽、美國公開賽、PGA錦標賽、英國公開賽等四大賽冠軍）；最近一次達成此記錄的，是2000年的老虎．伍茲（Tiger Woods）。

麥克羅伊激動表示：「這真的是夢想成真的1天，為了這一天我等了好久，也努力了好久。」隨後他感性地對自己4歲的女兒說道：「永遠不要放棄自己的夢想，永遠不要。」

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笑納420萬美元冠軍獎金的麥克羅伊，前一次獲得4大賽金盃，已是2014年的PGA錦標賽，他整整等了10年又249天，才在今天正式圓夢。

麥克羅伊也是男子高爾夫史上，繼「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）、伍茲之後，第3名完成生涯四大滿貫且同時拿過號稱「第5大賽」球員錦標賽冠軍的名將。（編輯：陳清芳）1140414

#麥克羅伊
#高爾夫
#美國名人賽
博蒂
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