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陳克羿節奏過快引抗議 古久保點保送偏多需修正

2025/4/15 17:59（4/15 18:11 更新）
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中職樂天桃猿投手陳克羿（圖）13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二也點出陳克羿四壞球偏多是需要修正的課題，陳克羿15日下二軍調整。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
中職樂天桃猿投手陳克羿（圖）13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二也點出陳克羿四壞球偏多是需要修正的課題，陳克羿15日下二軍調整。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職樂天桃猿投手陳克羿13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二表示，當天開賽節奏比較拖提醒球員過後反而太快讓對手抗議，也點出陳克羿四壞保送偏多是需修正課題。

桃猿隊投手陳克羿13日先發對中信兄弟隊，但因為投球節奏過快中信兄弟總教練平野惠一有上場抗議；桃猿隊總教練古久保健二今天賽前受訪表示，當時狀況是打者還沒有看投手，但陳克羿已經準備要丟了，這種狀況如果球往頭部去會比較危險，兄弟教練團應該是抗議節奏太快的問題。

古久保健二也提到，陳克羿官辦熱身賽出賽時節奏比較好，那天開賽節奏有點拖，2局換局間有提醒，但後來節奏變快後，兄弟隊打者也因此叫了很多次暫停，如果是桃猿打者遇到類似狀況，他也會抗議。

陳克羿13日先發投4.2局被敲出2之安打，投出3次三振、偏多6次四壞保送，失掉1分責失分，今天也被下放二軍。

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古久保健二表示，陳克羿先發出賽四壞球偏多，而且都是對右打者投出四壞保送，這部分希望他下二軍修正，雖然保送多失分少，但如果想要穩定站穩一軍，這部分是需要修正的課題。

陳克羿下二軍，本週先發投手輪值本土投手除了黃子鵬外，是否還有其他人選，古久保健二賣關子表示，到時就知道，還開玩笑說：「可能是大谷翔平或者山本由伸。」（編輯：張雅淨）1140415

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