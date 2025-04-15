桃猿13失誤6隊最多 古久保直言馬傑森次數較多

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）樂天桃猿隊目前為止10場打完出現13次失誤、為6隊最多，總教練古久保健二直言：「裡面應該馬傑森失誤比較多」，但也提到狀況有好轉，希望球員每場比賽反省、調整，拿出最好表現應戰。

中職開季到目前為止各隊完賽場次10至12場，味全龍隊10場比賽團隊5次失誤、失誤次數為6隊最少，桃猿隊10場出現13次失誤是6隊最多。

桃猿隊總教練古久保健二受訪表示，龍隊失誤少，可能跟比較多場次在人工草皮球場也有關係，稱讚龍隊投手能力強，每場比賽都能將失分降到最多，預期這幾天與龍隊交手比賽也會是低比分比賽。

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古久保健二在受訪時直接點出團隊失誤中，游擊手馬傑森失誤次數比較多，也沒想過會這樣，上週末感覺有比較安定下來，心情上的調整多少也有影響，希望可以做得更好。馬傑森今天賽前本季游擊防區守備失誤4次。

古久保健二也主動提到12日對中信兄弟的比賽，成晉守備瑕疵讓陳俊秀跑出二壘安打，古久保健二解釋，因為二壘手林子偉守備能力太好，一路追球到外野，手套有稍微碰到、改變球的軌跡，才會讓球穿過外野手成晉防區、滾到後面，變成長打。（編輯：李亨山）1140415