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姚柏宇6局10K先發好投 成棒春季聯賽文化晉決賽

2025/4/15 19:12（4/15 20:01 更新）
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114年全國成棒甲組春季聯賽B組預賽進入尾聲，文化大學姚柏宇（圖）15日先發6局飆10K、無責失分，率隊以12比1晉級決賽。圖為姚柏宇113年11月27日在大專聯賽出賽畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
114年全國成棒甲組春季聯賽B組預賽進入尾聲，文化大學姚柏宇（圖）15日先發6局飆10K、無責失分，率隊以12比1晉級決賽。圖為姚柏宇113年11月27日在大專聯賽出賽畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）全國成棒甲組春季聯賽B組預賽進入尾聲，文化大學姚柏宇先發6局飆10K、無責失分，率隊以12比1、7局擊敗豪心建設；台東大學擊敗崑山科大，文化、東大都確定晉級決賽。

114年全國成棒甲組春季聯賽預賽分3組進行，大學隊B組預賽文化大學今天與豪心建設（吳鳳科大）交手投打發揮，文化大學先發投手姚柏宇開賽連抓14個出局數，直到5局2人出局後投出觸身球保送讓打者上壘，接著因為安打、失誤失掉1分。

姚柏宇6局雖也有因為失誤讓跑者上壘，但沒讓對手延續攻勢，7局續投，先投出保送、被敲安打後退場，接替登板投手蔡杰睿穩守不失分。

姚柏宇今天總計用96球投6局，僅被敲出2支安打，投出2次四死球保送，飆出10次三振，失掉1分非責失分，好投壓制拿下勝投。

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文化團隊敲出9支安打，加上對手送上6次四壞保送，並出現多達7次守備失誤，文化攻下12分、達到提前結束比賽門檻；文化預賽賽程結束，戰績7勝1敗1和、排名第2，取得晉級決賽門票。

台東大學今天與崑山科大交手，李振綸後援4.1局僅失1分責失分、拿下勝投，台東大學終場以8比3搶勝；台東大學預賽賽程也結束，戰績7勝2敗、排名第2，也取得晉級決賽門票。（編輯：陳仁華）1140415

#吳鳳科大
#文化大學
#賽門
#崑山科大
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