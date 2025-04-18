陳冠穎指叉球數據中職頂尖 展現冷靜特質不像新人

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟21歲投手陳冠穎讓教練團感覺不像新人，展現冷靜特質，目前後援出賽累積2勝2中繼成功；投手教練王建民透露陳冠穎指叉球數據算是中職頂尖，雖然目前三振少但應該會慢慢出現。

兄弟隊今年開季帶入新秀投手陳冠穎，在一軍投出不錯表現，目前6場後援出賽投6.1局失掉2分非責失分，戰績2勝2次中繼成功，也成為兄弟牛棚倚賴的戰力。

兄弟隊投手教練王建民表示，陳冠穎面對壓力可以很平穩，在牛棚準備時，牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）也認為陳冠穎很冷靜；被問起是否是表面看起來冷靜、實際還是會緊張，王建民直言：「真的完全感覺不出來，看起來不像是新人。」

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陳冠穎先前曾透露，在休賽季有調整投球機制，包括發力和揮臂，也有精進指叉球；王建民說，從檢測數據看起來，陳冠穎的指叉球在中職算是頂尖，掉的幅度多，運用手腕和不錯的投球模式，產生不錯的效果。

不過王建民提到，指叉球通常會製造比較多三振，雖然陳冠穎目前三振數不多（僅1次），但了解怎麼去投球，下一步就是怎麼去三振對手，相信必要時三振就會慢慢出現。（編輯：張雅淨）1140418