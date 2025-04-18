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王念好跑壘失誤 陳金鋒：心態積極但沒搞清狀況

2025/4/18 19:04
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職富邦悍將隊近期3連敗，昨天與統一7-ELEVEn獅隊比賽，王念好9局上發生跑壘失誤，悍將總教練陳金鋒表示，年輕人搞不清楚狀況，「心態積極沒錯，但不要過頭」。

悍將近況不佳，昨天與統一7-ELEVEn獅隊交手，9局上0比6落後，王念好靠著四壞保送上壘，但在池恩齊打席，池恩齊被三振，獅隊捕手林岱安一開始沒有確實接好球，但球沒有漏太遠，林岱安起身傳一壘、抓到離壘過遠的王念好，悍將昨天比賽最終吞敗。

悍將總教練陳金鋒談起王念好的跑壘表示：「年輕人搞不清楚狀況」，也提到那一球沒有漏很遠，不應該離壘距離這麼大，心態積極沒有錯，但要分清楚狀況，當下6分落後，「積極是好的，但不要過頭」。也會請跑壘教練再提醒球員。

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悍將昨天先發投手銳歐（Rio Gomez）用92球投5局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉4分責失分、本季首場一軍先發吞敗。

陳金鋒表示，銳歐首場一軍出賽，控球的位置沒有在二軍的時候好，知道一軍和二軍的張力跟壓力也不一樣，希望他可以快點調整好。（編輯：方沛清）1140418

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