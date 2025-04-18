後勁先發6局好投擊退龍 雄鷹超車桃猿躍升第4名

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場敲出14支安打，加上先發洋投後勁繳出6局無失分優質先發，雄鷹終場以7比3擊退味全龍隊，超車樂天桃猿隊、爬上目前第4名。

雄鷹曾子祐1局下敲二壘安打後，靠推進、王柏融高飛犧牲打，攻下1分；2局下藍寅倫敲安打後盜上二壘，曾子祐再敲安打送回1分；6局下張肇元、杜家明、郭阜林接連敲安打得1分後，曾昱磬再擊出高飛犧牲打，雄鷹取得4比0領先。

龍隊劉基鴻7局上從投手黃群手中轟出3分全壘打，本季首轟出爐，龍隊僅1分落後，但雄鷹7局下一、二壘有人時，郭阜林敲出安打帶有1分打點，8局下再攻下2分，雄鷹終場就以7比3擊退龍隊，由於桃猿在樂天桃園棒球場賽事輸球，雄鷹擠下桃猿爬到第4名。

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後勁（Bradin Hagens）用104球主投6局，被敲出4支安打，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，飆出9次三振，無失分演出優質先發，奪下本季首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）以83球投5局，被敲出11支安打，沒出現保送，投出3次三振，失掉4分吞敗投。（編輯：李明宗）1140418