42歲球星林志傑擊敗盧峻翔 PLG人氣王5連霸

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布2024-25球季年度人氣王，42歲台北富邦勇士「野獸」林志傑再次展現高人氣，擊敗桃園璞園領航猿的盧峻翔，完成人氣王5連霸的創舉。

原本在季前表達本季可能是生涯最後一季的林志傑，日前與富邦勇士提前續約，決定再戰2025-26賽季，球迷下個賽季將可再看到林志傑在場上的風采。

林志傑過去曾多次披上台灣隊戰袍，還是「黃金世代」代表球星之一，今年6月將滿43歲的他依舊擁有高人氣，PLG聯盟今天發布新聞稿宣布，林志傑從3階段票選出線，擊敗桃園璞園領航猿一哥盧峻翔，連續5年奪得年度人氣王。

PLG年度人氣王分成3階段球迷票選，第1階段的投票先選出8名人氣球員（每隊2名）晉級第2階段，分別為勇士的林志傑、蔡文誠，領航猿的盧峻翔、白曜誠，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉、謝宗融，以及高雄鋼鐵人的艾賽亞（Isaiah Briscoe）、陳范柏彥。

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第2階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由林志傑對上領航猿「夜王」盧峻翔。

第3階段最終決戰上演PLG跨世代人氣球星的正面對決。林志傑以57.5%得票率贏過盧峻翔的42.5%，證明即使42歲依舊人氣不減。（編輯：梁君棣、李淑華）1140419