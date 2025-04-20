NBA唐西奇飆37分無用 湖人季後賽首戰慘敗灰狼

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（中央社記者陳容琛台北20日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星唐西奇今天狂轟全場最高37分，但仍無力率隊取勝，最後以95比117慘敗給明尼蘇達灰狼，無緣在季後賽首輪系列戰拔得頭籌。

湖人今天在主場進行季後賽首輪面對灰狼，開局在球星唐西奇（Luka Doncic）飆分帶領下，還一度手握7分領先，沒想到第2節遭遇對手外線猛烈攻勢，導致陷入雙位數落後。即便湖人在下半場試圖縮小比分差距，但仍無力回天，最後只能以逾20分差吞下主場難堪的敗仗。

此役湖人僅有3名球員得分達到雙位數，其中唐西奇狂飆全場最高37分，包含投進5記三分球，外帶8籃板、2抄截，不過罕見僅傳出1次助攻，他也在賽後接受媒體聯訪時指出，「顯然只有1次助攻還不夠。」而詹姆斯（LeBron James）、芮維斯（Austin Reaves）則分別挹注19分、16分。

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灰狼部分，麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）攻下全隊最高25分，外帶9籃板，搭配當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）繳出22分、8籃板、9助攻的全能數據，尤其團隊本場飆進21記三分球，命中率是驚人的50%，成為在系列戰如願開出紅盤的一大關鍵。

另外，洛杉磯快艇今天則在季後賽首輪作客丹佛金塊，即便先發5名球員得分皆達到雙位數，甚至主控哈登（James Harden）還灌進全場最高32分，外帶6籃板、11助攻，不過最後仍在延長賽以110比112惜敗，無緣在系列戰率先開胡。（編輯：張雅淨）1140420