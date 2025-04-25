NBA雷霆29分逆襲灰熊 創季後賽第2大分差逆轉

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（中央社記者陳容琛台北25日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在球星亞歷山大攻下31分帶領下，克服29分落後劣勢，以114比108逆轉曼菲斯灰熊，創下季後賽史上第2大分差逆轉秀。

季後賽首輪前兩戰順利取勝的雷霆今天作客灰熊，沒想到上半場擋不住對手強勢進攻，甚至一度落後達29分，眼看即將在客場吞敗。然而雷霆趁著灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）上半場結束前因傷提前退場，在易籃後上演大逆轉，最後如願完成不可能的任務，以6分差取勝，率先取得系列戰聽牌。

值得一提的是，根據美國媒體ESPN統計，這場是NBA從1996-97賽季開始記錄比賽相關數據以來，季後賽史上第2大分差逆轉秀，僅次於2019年洛杉磯快艇在落後31分情況下，成功逆轉金州勇士。

此役雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高31分，外帶8助攻，而威廉斯（Jalen Williams）貢獻26分、6籃板、5助攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則挹注24分、8籃板。

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灰熊當家球星莫蘭特本場不慎重摔導致臀部受傷，因此提前離開球場，成為戰局改變的關鍵原因。灰熊代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）賽後接受媒體聯訪表示，目前尚未確定莫蘭特傷勢的嚴重程度，「明天他會接受進一步檢查，到時候我們就會知道更多細節。」

另外，洛杉磯快艇今天在主場迎戰丹佛金塊，在3名球星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）及鮑爾（Norman Powell）皆攻下超過20分帶領下，搭配中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）拿下19分、9籃板，最後以117比83輕鬆獲勝，系列戰取得2比1領先。（編輯：張雅淨）1140425