兄弟勝龍隊止敗 平野惠一勉球員全力以赴定勝負

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職中信兄弟今天與味全龍隊交手比賽後半段追分，7局詹子賢敲出超前比數2分砲，率隊以4比1搶勝、中止近期2連敗；兄弟總教練平野惠一盼球員展現全力以赴態度，「勝負比賽前就已決定。」

兄弟今天作客台北大巨蛋與味全龍隊交手，比賽前半段打線受制於龍隊先發投手徐若熙，前4局都沒能踏上壘包，直到5局上陳俊秀敲出團隊首支安打，但也沒能延續攻勢、沒有拿下分數。

龍隊3局下靠著劉基鴻內野安打、失誤上到二壘，2人出局後曾聖安選到四壞保送，劉俊緯適時安打，送回龍隊第1分。

兄弟6局上抓準換投時機，面對龍隊後援投手鑀龍（Aaron Leasher），林書逸觸擊跑出內野安打，宋晟睿補上二壘打，許基宏選到四壞保送攻占滿壘，2人出局後江坤宇再選到保送、擠回追平分。

兄弟7局上再有攻勢，2人出局後林書逸敲出安打，詹子賢補上2分砲，一棒幫助球隊超前比數，為詹子賢個人本季首轟；兄弟8局上靠著接連四壞保送、滾地球再添1分保險分，順利搶勝。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）先發6.1局失1分，奪下個人本季第4勝；詹子賢敲出超前轟、獲選單場最有價值球員（MVP）。

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兄弟總教練平野惠一透露，昨天賽後有集合大家，希望看到每個人、面對每一球，都要展現全力搶勝的態度，看到對手不怕受傷全力守下每一球，「我們也不要輸給對手，全力搶勝的態度要渲染給球迷。」

「勝負在比賽開始前就決定」平野惠一分享，常鼓勵球員，比賽有很大部分跟運氣有關，怎麼把運和氣拉到自己這方，一舉一動都有關，全力以赴的態度會把運和氣拉過來。（編輯：李亨山）1140426