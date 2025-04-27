加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李超優化投球動作發揮優勢 中繼奪生涯首勝直呼感動

2025/4/27 18:53（4/27 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊投手李超（圖）27日在台北大巨蛋登板，對中信兄弟隊中繼投1局無失分，奪下中職生涯首勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月27日
中華職棒味全龍隊投手李超（圖）27日在台北大巨蛋登板，對中信兄弟隊中繼投1局無失分，奪下中職生涯首勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）味全龍隊投手李超回一軍優化投球動作，今天對中信兄弟中繼投1局無失分，球隊以2比1搶勝、李超奪下中職生涯首勝，他笑說經過隊友提醒才發現，很幸運也很感動。

龍隊25歲投手李超開季一軍投1場後下二軍，23日再回到一軍，今天對中信兄弟比賽，李超7局上兩隊1比1平手時登板中繼，先三振高宇杰，接著被詹子賢敲出安打，再讓下一棒打者敲出雙殺打、沒有失分。

李超總計用9球投1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，龍隊7局下靠著劉基鴻關鍵安打送回超前分，龍隊搶勝、李超奪下生涯首勝。

李超表示，月初下去二軍的時候，想法是把自己調整好，球隊有需要的話就會被拉上一軍，上到一軍後，總教練葉君璋也有幫忙優化投球動作，也希望能利用自己的優勢幫助球隊。

google news透過 Google News追蹤中央社

李超透露，7局下劉基鴻打下超前分時其實沒有想到會是勝投，是隊友曹祐齊提醒才知道，但沒有多想，球隊贏球最重要，隊友有跟他說恭喜，覺得自己很幸運、也很感動。

李超與投手呂詠臻交情好，呂詠臻轉隊後兩人還是維持聯絡，呂詠臻昨天被強襲球打到脖子附近，李超的關心很特別，傳訊息問呂詠臻「有沒有變醜」，李超笑說，是感情好才會這樣，不會有很多客套話，笑說呂詠臻沒事、自己又奪首勝是「皆大歡喜」。（編輯：蕭博文）1140427

#中信兄弟
#呂詠臻
#李超
#高宇杰
#曹祐齊
#葉君璋
#詹子賢
#劉基鴻
#味全龍
呂詠臻
呂詠臻對前東家亢奮又陌生 太專注錯過蔣少宏的微笑申皓瑋追平轟、再見安 中職熱身賽悍將10局搶勝
劉基鴻
劉基鴻超前安獲MVP心態成長 葉總笑說：別吵他劉基鴻超前安助龍搶勝 郭天信吞K甩棒葉總有提醒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：