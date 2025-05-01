王奕翔兩度動刀不服輸 轉練吊環全大運摘金

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（中央社記者黃巧雯台南1日電）曾是「亞洲貓王」唐嘉鴻陪練員的台師大王奕翔，曾兩度因右腳十字韌帶斷裂動刀，後來轉練吊環，憑藉著不服輸精神，並想向「亞洲貓王」唐嘉鴻看齊，今天台南全大運獲得吊環首金。

王奕翔過去專項為地板和跳馬，在大二、碩一兩度都因右腳十字韌帶斷裂而動刀，後來在2021年決定轉練吊環，今天在台南舉辦全國大專校院運動會以14.125分，擊敗國北教大林冠儀13.85分、輔仁大學莊佳龍12.375分，代表台灣師範大學參賽的他，收下個人賽首金。

教練翁士航接受媒體聯訪時表示，考量王奕翔下肢曾受傷，心裡恐留下陰影，為協助選手找到第二春，結合運動科學，評估其在吊環項目具有潛力，「看來當初觀察是對的，他的吊環確實有一定程度。」

王奕翔轉練吊環首先得先提升上半身肌肉量，不少人看到王奕翔後都很驚訝，是吃了什麼才變壯，他只能回應，自己吃了很多肉、高蛋白、水，還有一堆苦，當別人在休息時，他就在瘋狂提升力量，也只有教練和學長唐嘉鴻知道他的訓練課表。

「為什麼他可以，我就不行」王奕翔從小就把這句話掛在嘴邊，不服輸的他，看到唐嘉鴻歷經傷痛後，在國際舞台上發光發熱，他暗自告訴自己，也想和學長一樣。

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面對外界質疑聲浪，王奕翔想要持續挑戰自身極限，他表示，希望有機會能挑戰明年名古屋亞運，最終目標為前進奧運。

另外，王奕翔今天身穿體操服，身上露出的刺青圖案，格外引人注目，他解釋，背部的浩克擁有一對翅膀，意味著重新飛翔，手臂則刺有天使和惡魔，提醒他做決策要果斷，不要糾結太久。（編輯：李亨山）1140501