川田喜則卸任桃猿領隊 總社指派牧野幸輝接任

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職樂天桃猿球團今天公告，原領隊川田喜則已完成階段性任務卸任，並由球隊副董事長暨執行長牧野幸輝擔任領隊，由日本樂天集團總社經營層指派，展現球團對在地經營的決心。

樂天桃猿球團今天公告，樂天桃猿棒球隊第4任領隊由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝擔任，於今天起生效。樂天集團接手桃猿隊之後，領隊分別為劉玠廷、浦韋青、川田喜則。

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原樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則自2023年接下重任，球團指出，川田喜則帶領樂天桃猿隊推動各項營運改革與進展，對球團貢獻良多，現已完成階段性任務正式卸任，樂天球團誠摯感謝川田喜則的付出與努力。

新任領隊牧野幸輝由日本樂天集團總社經營層指派，桃猿球團指出，這充分展現樂天集團對Rakuten Monkeys樂天桃猿棒球隊的高度重視與在地經營的決心。球團也提到，未來在牧野幸輝的帶領下，將持續強化與球迷連結、提升球迷體驗，與球迷一同打造更具影響力的職業棒球隊。（編輯：陳政偉）1140502