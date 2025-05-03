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王正棠回一軍首戰敲2安 賽後特守適應燈光

2025/5/3 15:37（5/3 16:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊野手王正棠（圖）受傷勢影響，直到2日本季才首度上到一軍，先發出賽順利敲2安，賽後也有留下來特守練習。圖為王正棠出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊野手王正棠（圖）受傷勢影響，直到2日本季才首度上到一軍，先發出賽順利敲2安，賽後也有留下來特守練習。圖為王正棠出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職富邦悍將隊野手王正棠因為傷勢影響，直到昨天本季首度上到一軍，昨天先發單場2安，賽後有特守練習；總教練陳金鋒表示，王正棠可以守備，但一步一步來，球場燈光有換過需要適應一下。

悍將野手王正棠昨天升上一軍，以指定打擊身分先發出賽，單場敲2安有1得分、手感不錯；陳金鋒今天賽前受訪表示，王正棠有準備好，只是之前身體狀況一直不舒服，觀察昨天比賽打擊內容、沒有什麼特別的不同。

王正棠昨天賽後也有留下來特守練習，陳金鋒表示，王正棠還是會先打指定打擊，雖然可以守備，但會讓他一步一步慢慢來。

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賽後特守練習的部分，陳金鋒解釋，主要是之前王正棠在二軍都是白天出賽，一軍賽事是晚上，加上球場燈光有換過，看球的角度、掌握球擊出去的位置都還需要時間適應；王正棠昨天特守接球，他表示LED燈光比較亮但光源較分散，適應上差異不大，如果教練團安排上場守備也沒有問題。

另外一名野手林哲瑄4月中因為左後背有點不舒服下二軍，陳金鋒表示，林哲瑄狀況有比較好，但還沒有進入可以比賽的狀態，還在復健中；被問起評估歸隊時間，陳金鋒表示，防護員沒有給時間表。（編輯：林恕暉）1140503

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