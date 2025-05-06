李宗賢故意伸肘觸身球無效 桃猿教頭認為是好球

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（中央社記者楊啟芳新北6日電）中職富邦悍將李宗賢今天在7局下出現故意伸肘形成觸身球無效的狀況，賽後樂天桃猿隊總教練古久保健二表示，那一球其實有好球空間，所以當下有出來詢問，「但是沒關係。」

富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰樂天桃猿，7局下悍將李宗賢的打席，2好2壞時李宗賢的手肘被投手呂詠臻投出的球砸中，不過當下主審就判打者故意伸出手肘、觸身球不算，計壞球1顆，不過最後李宗賢仍被三振出局。

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當下桃猿隊總教練古久保健二有出來詢問，對此賽後他表示，「當下是問說那一顆是不是好球，但是我們2次挑戰都已經用完了，所以沒辦法再多挑戰，如果是第8局（有主審審視權）就會再上去問一下，聽裡面說好像是好球的樣子，但是沒關係。」

此戰樂天桃猿的林泓育在5局上轟出陽春全壘打，加上先發投手威能帝（Pedro Fernandez）投5.2局僅失1分，終場桃猿以5比1擊退悍將，讓悍將苦吞4連敗。談到威能帝的表現，古久保健二表示，他有做好一個先發投手的角色，表現非常棒。（編輯：黃名璽）1140506