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莊敬盃羽球賽 分組冠亞軍小選手免費搭遊艇超跑

2025/5/12 18:53（5/12 19:01 更新）
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「2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽」7月將在高雄莊敬國小活動中心舉行，專為國小學童量身打造羽球賽，計有33間學校參加。圖為小選手們積極練習備戰。（亞太運動發展協會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月12日
「2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽」7月將在高雄莊敬國小活動中心舉行，專為國小學童量身打造羽球賽，計有33間學校參加。圖為小選手們積極練習備戰。（亞太運動發展協會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）「2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽」7月將在高雄舉行，共33間學校參加，除獎盃與獎金，各分組前2名的小選手還能與家人一同搭乘遊艇超跑，預估有56名選手及其家人可一起搭乘。

由高雄市運發局指導、亞太運動發展協會主辦的「2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽」，將於7月1日至4日在高雄市三民區莊敬國小活動中心舉行，報名至5月15日截止。賽事分為國小一至六年級組，以去年9月學籍為報名依據。

亞太運動發展協會今天新聞稿指出，此次賽事共33間學校參加，賽事前8名選手頒發獎學金；另外設立團體積分獎，鼓勵選手為學校爭取榮譽，參與賽事的每名選手可在比賽為自己學校取得積分，積分排名前3名的學校或團體也頒發獎盃與獎金。

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此外，泉沐創意娛樂股份有限公司贊助「遊艇超跑包船卷」1張，讓各分組前2名的小選手可與家人一同搭乘遊艇超跑，預估有56名選手可獲獎，每名選手可帶3名家人包船搭乘，希望激發選手鬥志，也讓家長分享榮耀時刻。

亞太運動發展協會理事長吳哲州表示，感謝高雄市運發局指導及莊敬國小協助，在賽前將場館內的燈光進行更新，讓場館變得更好，還有冠名贊助單位靖騰整合行銷協助製作紀念球衣，相信此次比賽能讓學童獲得難忘經驗與回憶。（編輯：李淑華）1140512

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