愛閱讀挺運動 國資圖攜手中信銀送職棒門票

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國立公共資訊圖書館與中國信託銀行攜手舉辦閱讀全壘打活動，今年提供1萬1500張中職中信兄弟隊平日主場賽事兌換券，民眾完成借書任務即可兌換球票，邀民眾愛閱讀、挺運動。

「2025閱讀全壘打」今天在國資圖舉辦啟動記者會，活動邁入第10年，教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中信育樂公司董事長陳國恩，以及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺（Driver）一起啟動閱讀活動。

顏寶月表示，盼透過球星的推廣，將運動與閱讀結合，成為家庭親子最熱衷的活動。馬湘萍指出，今年活動主題「繪動青春」，盼透過繪本與故事的力量，點燃年輕世代的想像力與行動力。

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活動代言人也分享近日閱讀書籍，許基宏表示，近期閱讀教育與溝通的相關書籍，幫助他和太太更深入了解小孩的教養方式。黃泓瀚閱讀奧運金牌國手郭婞淳的「舉重若輕的婞念」，最喜歡其中一句「舉重很重，但我可以輕輕舉起」。沈宗樺看了「被討厭的勇氣」後，學會肯定自己，不用太在意別人眼光。

「2025閱讀全壘打」活動，全國共69所公共圖書館與教育單位參與，首波棒球季換票提供1萬1500張中信兄弟隊平日主場賽事兌換券，5月28日至6月30日止，民眾完成10本書的借閱任務，或利用閱讀存摺系統以10點即可兌換1張中信兄弟平日主場門票兌換券。（編輯：張雅淨）1140526