加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／法國出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好
首頁 / 運動

莊陳仲敖6局優質先發無關勝敗 林家正有1分打點

2025/5/31 11:21（5/31 11:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美職奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖（圖）31日6局9K失2分優質先發，搭配捕手林家正5局下高飛犧牲打送回追平分，幫忙敗投解套。（中央社檔案照片）
美職奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖（圖）31日6局9K失2分優質先發，搭配捕手林家正5局下高飛犧牲打送回追平分，幫忙敗投解套。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北31日電）美國職業棒球奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖今天6局9K失2分優質先發，而搭配捕手林家正5局下高飛犧牲打送回追平分，幫忙敗投解套，莊陳仲敖無關勝敗，運動家終場以2比3吞敗。

美職小聯盟（MiLB）運動家2A對戰休士頓太空人隊2A，派24歲莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局上被首名打者敲出安打，接著連飆3次三振、沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖2局上有狀況，1人出局後先被敲出2支安打，接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局後，再連續被敲3支安打失分，但及時回穩，讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒擴大失分危機。

莊陳仲敖3局上讓對手3上3下，4局上2人出局後被敲出安打、盜上二壘，仍穩守不失分，5、6局都讓對手3上3下，沒多掉分數，兩隊2比2平手時退場。

莊陳仲敖總計用91球投6局，被敲7支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率4.53。

google news透過 Google News追蹤中央社

林家正先發蹲捕搭配莊陳仲敖、打9棒，3局下敲出投手方向滾地球出局，5局下得點圈有人機會，敲出高飛犧牲打送回球隊追平分，8局下敲出三壘方向滾地球出局，總計2打數沒安打，貢獻1分打點，賽後打擊率1成18。

7局上太空人2A靠著接連2支安打攻下超前分，運動家2A比賽後半段沒能再添分數吞敗。（編輯：李明宗）1140531

#莊陳仲敖
#棒球
#奧克蘭運動家隊
#休士頓太空人隊
#林家正
莊陳仲敖
莊陳仲敖先發挨2轟吞敗 鄧愷威3A登板中繼成功莊陳仲敖優質先發本季第3勝 李灝宇3A單場3安
林家正
沉浸式體驗大聯盟 王啟恩與聽友揪團看春訓台灣隊表現點燃棒球熱 各路球迷會師大聯盟春訓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：