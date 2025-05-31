華南少棒古宥承季軍戰後援勝 學山本由伸動作增球速

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）華南盃少棒賽今天季軍戰新北市與新竹縣交手，新北市隊後援投手古宥承最後1局被打出界外全壘打後，讓打者敲滾地球雙殺守住比賽，直到賽後還在驚嚇中，偶像是日籍好手山本由伸。

114年華南金控盃全國少棒錦標賽新北市今天季軍戰與新竹縣交手，新北市隊後援投手古宥承用69球投4.1局，被敲出3支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，幫助球隊守住勝利、也拿下季軍戰勝投。

古宥承6局上1分領先1人出局、壘上有人時，被打者敲出界外全壘打，之後讓打者敲出三壘方向滾地球製造雙殺、替球隊守住勝利，率隊以5比4拿下季軍。

總教練林士欽表示，古宥承表現可圈可點、正常發揮，但還可以更好，古宥承來自正義國小，母隊大賽經驗比較少，面對高張力場面難掩緊張，但直球速度中上，可以穩定控在外角，也能迷惑打者，經過兩週的集訓，加上先前對嘉義市登板投得不錯，也有增加信心。

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古宥承賽後受訪時笑說，被敲界外全壘打到現在都還在驚嚇中，差點就輸球了，是目前為止生涯最緊張的一次，最後用雙殺化解危機、守住勝利很開心，此次參賽收穫是抗壓性提升，守三壘的觀念也比較好。

古宥承表示比較喜歡擔任投手，喜歡三振打者的感覺，小時跟爸爸一起看職棒對棒球產生興趣，爸爸是中信兄弟球迷，他的偶像是日籍好手山本由伸，會學山本由伸的投球動作、感覺球也因此變得比較快。（編輯：李亨山）1140531