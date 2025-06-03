華南青少棒台中擊敗花蓮 南投金祥恩完投勝保生機

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）華南青少棒賽敗部賽事台中市今天與花蓮縣交手，台中市隊阮宥勳先發6.1局失1分好投壓制，率隊以7比1搶勝；南投縣隊金祥恩7局無責失分完投勝，率隊以5比1擊敗台南市隊，保住生機。

114年華南金控盃全國青少棒錦標賽台中市隊昨天不敵高雄市隊、落入敗部，今天與花蓮縣隊交手投打發揮， 先發投手阮宥勳總計用99球投6.1局，被敲出4支安打，投出7次三振、3次四壞保送，僅失1分責失分，後援投手張維倫投0.2局穩守不失分，阮宥勳為勝投。

台中市隊1局下崔喬閔安打先馳得點，再靠著暴投跑回團隊第2分，2局下靠著安打、失誤再添1分，3局下張垣程適時二壘打添分，5局下張棠宥適時安打送回團隊第5分，6局下台中市隊再靠著安打、保送、高飛犧牲打攻勢串聯再添2分保險分。

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南投縣隊今天敗部與台南市隊交手，南投先發投手金祥恩展現壓制力，總計用96球完投7局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次四死球保送，失掉1分非責失分，完投助隊搶勝保住生機。

南投縣隊2局上靠著黃暐宸安打先馳得點，3局上接連2支安打、高飛犧牲打再拿1分，5局上單局4安攻勢串聯，再攻下3分保險分，順利拿下勝利。（編輯：張雅淨）1140603