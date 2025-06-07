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悍將劉俊豪守備失誤 陳金鋒：補位接球是基本

2025/6/7 14:31
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職富邦悍將昨天與中信兄弟交手2局上守備有狀況，兄弟宋晟睿敲出內野滾地球，悍將范國宸接球拋向一壘、但劉俊豪補位突然蹲下沒接球，總教練陳金鋒僅表示，二壘手補位接球是基本。

悍將昨天在主場新莊棒球場迎戰兄弟隊，2局上兄弟隊高宇杰先敲出安打，宋晟睿敲出內野滾地球，悍將一壘手范國宸接球，本來要傳二壘但來不及，改拋向一壘，但悍將補位的二壘手劉俊豪突然蹲下、沒有接球，讓兄弟多推進壘包。

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宋晟睿2局的打席紀錄上是內野安打，劉俊豪則被記上守備失誤；兄弟接著再靠張志豪安打送回2分、拉大領先差距，悍將昨天比賽以3比11吞敗。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，雖然范國宸第一動作是傳二壘，發現來不及改傳一壘，但補位這是基本的東西，二壘手補位本來就是要準備接球。（編輯：謝雅竹）1140607

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