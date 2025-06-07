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華南青少棒曾乙喆投打建功 北市擊退台中晉冠軍戰

2025/6/7 15:53
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）華南青少棒賽今天4強台北市展現韌性，6局下攻下7分翻轉戰局，曾乙喆投打建功，敲出超前二壘打、後援1局穩守，助隊以8比6擊敗台中市、晉級冠軍戰，總教練鄭凱名直言：「有被球員們感動到。」

114年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強台北市隊今天與台中市隊交手，台北市隊6局上打完1比6落後，6局下反攻，靠著保送、接連安打攻占滿壘，滿壘時連續選到2次四壞保送先追2分，黃子齊二壘打再送回2分，再靠著保送、曾乙喆關鍵二壘打送回2分超前，再靠著失誤多跑回1分保險分。

曾乙喆7局上登板後援，雖被敲出2支安打、投出1次四壞保送，但穩守沒有失分，替球隊守住勝利。曾乙喆攻守有表現，單場1安2打點、為勝利打點，後援1局無失分、拿下救援成功。

台北市隊總教練鄭凱名表示，比賽前半段得點圈有人機會沒有把握，知道台中的守備是數一數二的，但一直鼓勵球員，希望北市能拚紀錄，今年少棒國手代表權是北市拿下，很感謝少棒端的教練培養這麼多好手，希望青少棒也可以拚拚看，更笑說「好久沒有這麼緊張，真的有被球員們感動到。」

曾乙喆去年就有當選U15世界盃國手，鄭凱名表示，可能因此求好心切、這個比賽打擊方面陷入大低潮，今天剛好把局面做給他，對方預期曾乙喆長打能力好，外野守比較深遠，超前安打落點好。

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曾乙喆坦言，前陣子遇到低潮，打擊找不到擊球點、壓力有點大，今天那支安打滿幸運的，一開始打出去想說「完蛋了」，可以形成安打幫助球隊很開心，至於最後一局登板後援其實滿突然的，所以用球數偏多。

曾乙喆表示，去年入選U15代表隊，陣中都是精英，感覺有點跟不上隊友，也鞭策他更想進步，去年同期球速約125公里，年底進步到突破130公里，今年最快球速曾被測到142公里，球速進步幅度大。（編輯：張雅淨）1140607

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