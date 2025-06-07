加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳蔚爾指控性騷 蕭雅全道歉：將停止所有工作
首頁 / 運動

華南青少棒新北挑戰連霸差一步 8日與北市爭冠

2025/6/7 17:20（6/7 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊（圖）與桃園市隊7日交手，終場由新北市以3比1搶勝、晉級冠軍戰，比賽過程中選手們在場邊熱情吶喊助陣。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊（圖）與桃園市隊7日交手，終場由新北市以3比1搶勝、晉級冠軍戰，比賽過程中選手們在場邊熱情吶喊助陣。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北7日電）華南青少棒賽新北市今天與桃園市交手，新北市先發投手楊家源4局失1分好投壓制，率隊以3比1搶勝、晉級冠軍戰，挑戰連霸剩一步，明天將與台北市隊爭冠。

114年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強新北市隊今天與桃園市隊交手，桃園市1局下靠著胡冠威安打先馳得點。

新北市隊2局上追分，靠著安打、失誤、林冠宇安打送回追平分，再靠著滾地球跑回超前分，3局上溫以恩率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進、保送、滾地球再跑回1分保險分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市隊先發投手楊家源今天投4局被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、奪下勝投，李翊瑋後援登板投3局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，拿下救援成功。

新北市隊去年冠軍戰擊敗台中市隊，取得U15世界盃棒球賽組訓權，今年再闖冠軍戰、力拚連霸，明天將與台北市隊交手，冠軍隊伍取得今年亞洲青少棒賽台灣隊組訓權。（編輯：張雅淨）1140607

楊家源
華南青少棒李翊瑋好投新北勝 爸爸李金龍教變速球
華南青少棒賽
華南青少棒曾乙喆投打建功 北市擊退台中晉冠軍戰華南青少棒柯邵捷投打俱佳 台中擊敗高雄晉4強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：