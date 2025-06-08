英雄聯盟戰隊TLN無緣季中邀請賽 Karsa：有點遺憾

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（中央社記者陳容琛台北8日電）英雄聯盟戰隊Talon昨天在LCP聯賽期中賽的敗部組決賽以1比3遭越南戰隊GAM逆轉，無緣取得季中邀請賽（MSI）門票，陣中打野選手Karsa認為有點遺憾。

太平洋職業聯賽（LCP）期中賽的季後賽近期在LCP電競館點燃戰火，晉級決賽的2支戰隊將獲得MSI門票、與世界列強一較高下，其中老牌戰隊Talon（TLN）上週差點就能取得參賽資格，可惜遭到中信飛牡蠣（CFO）「讓2追3」逆轉，因而落入敗部組決賽。

在敗部組決賽Talon與越南戰隊GAM（GAM Esports）正面交鋒，如願拿下第1局後，眼看第2局也要搶下勝利、取得聽牌優勢，沒想到被翻盤，導致節奏有點亂掉，最後以1比3落敗，確定無緣前進季中邀請賽。

Talon打野選手Karsa（洪浩軒）接受中央社採訪指出，這幾天看了很多對手習慣選的英雄角色，準備以團隊擅長的後期風格與GAM對戰，其中第1、2局選到團隊發揮比較出色的陣容，然而第2局被逆轉，加上第3、4局繳出與預想不太一樣的比賽內容，因而導致落敗。

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Karsa認為，上週打CFO如果團隊心態冷靜一點，其實有機會以3比0橫掃之姿挺進決賽，而敗部組決賽又被逆轉，他直言，「這次季後賽2個BO5都太可惜了，感覺有點遺憾。」

不過，Karsa自評與團隊磨合已漸入佳境，從一開始賽季開幕戰的沒自信，到期中賽跟隊友溝通比較暢通，自身狀態也調整不錯，只是未能在季後賽發揮出來，「下個賽段還不確定賽制等情況，所以這段時間先好好休息。」（編輯：張雅淨）1140608