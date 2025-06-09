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中職公布上半季補賽週賽程 桃猿、悍將最多各6場

2025/6/9 16:07（6/9 16:45 更新）
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圖為新莊棒球場因雨勢不斷場地蓋上帆布。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）中華職棒今天公布上半季補賽週賽程，從24日起目前排定13場補賽，其中樂天桃猿、富邦悍將各有6場、場次最多，台鋼雄鷹、中信兄弟各3場最少。

中華職棒9日公布補賽週賽程。（圖取自CPBL網頁cpbl.com.tw）
中華職棒9日公布補賽週賽程。（圖取自CPBL網頁cpbl.com.tw）

中華職棒上半季賽事進入尾聲，今天公布目前為止補賽賽程，補賽週從24日起，富邦悍將24至26日在主場新莊棒球場有3場比賽，先迎戰統一7-ELEVEn獅隊，接著與樂天桃猿打2連戰，桃猿24日比賽是作客天母棒球場與味全龍隊交手。

樂天桃猿隊27日回到主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟，龍隊則在天母棒球場迎戰悍將，另外一地比賽獅隊在嘉義市立棒球場迎戰台鋼雄鷹隊。

28日賽程也是3地開打，桃猿隊在主場樂天桃園棒球場迎戰龍隊，兄弟回到主場洲際棒球場迎戰雄鷹隊，獅隊回到主場台南棒球場與悍將交手。

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桃猿隊29日桃園主場賽事是與獅隊的保留比賽，兄弟繼續在洲際棒球場與雄鷹隊交手，悍將回到主場新莊棒球場與龍隊交手。

獅隊目前以28勝18敗暫居上半季排名首位，中信兄弟戰績27勝20敗、落後1.5場勝差，排名第3為樂天桃猿，戰績24勝20敗，味全龍隊以24勝22敗排名第4，台鋼雄鷹戰績22勝25敗，悍將戰績墊底12勝32敗。（編輯：李亨山）1140609

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