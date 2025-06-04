妨礙守備爭議扯裁判衣領 陳連宏遭罰款、禁賽

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒昨天在花蓮棒球場的賽事，富邦悍將首席教練陳連宏因妨礙守備案例激烈抗議，並扯裁判衣領被判2次驅逐出場。聯盟今天發聲明，陳連宏合併懲處罰款4萬元、禁賽2場。

富邦悍將昨天作客花蓮棒球場與味全龍交手的賽事，5局上悍將擊球員林澤彬擊出投手強襲球，該球打到投手伍鐸（Bryan Woodall）後反彈至三壘方向，二壘往三壘跑的跑者高捷，因與三壘手劉基鴻有接觸，被判定妨礙守備出局。隨後，悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏到場上激烈抗議。

中華職棒聯盟今天發聲明表示，昨天賽事裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑壘員出局，攻占一、二壘。

聯盟指出，總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進入場內向裁判提出抗議，陳連宏因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭2次驅逐出場。

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依據裁判賽後報告並審視比賽影片，聯盟決議依規章球團隊職員違規懲罰規定第15條，球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者，予以罰款新台幣2萬元、禁賽2場處分，陳連宏遭驅逐出場2次則合併懲處罰款4萬元。

對此，富邦悍將球團回應，對於昨日爭議判決，球已先接觸投手守備員，後續是否構成判決結果值得研議，悍將球團將向聯盟提出申訴。（編輯：吳素柔）1140604