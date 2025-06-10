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王柏融超前安雄鷹擊退兄弟 黃子豪奪生涯首勝

2025/6/10 23:35（6/10 23:51 更新）
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中職台鋼雄鷹隊10日例行賽交手中信兄弟隊，雄鷹投手黃子豪（圖）中繼止血，投1.2局無失分、奪下生涯首勝，助雄鷹終場以10比7搶勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月10日
中職台鋼雄鷹隊10日例行賽交手中信兄弟隊，雄鷹投手黃子豪（圖）中繼止血，投1.2局無失分、奪下生涯首勝，助雄鷹終場以10比7搶勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊延續本季對戰兄弟優勢，8局上靠王柏融超前安、一棒送回2分，幫球隊以10比7拿下近期2連勝，兄弟中止近期3連勝，雄鷹投手黃子豪奪生涯首勝。

雄鷹賽前本季交手中信兄弟隊8場比賽拿5勝，晚間作客台中洲際棒球場，兩隊互有攻勢，雄鷹1局上靠吳念庭安打先馳得點，王柏融補上安打送回第2分，2局上林家鋐二壘打添分，曾子祐、吳念庭都敲出帶有打點的安打，幫球隊取得5比0領先。

兄弟2局下追回2分，4局下靠岳東華適時安打再拿2分，5局下王威晨場地二壘打幫助球隊5比5扳平比數。

雄鷹6局上王博玄開轟，陽春砲幫球隊再度要回領先，兄弟6局下再起攻勢，宋晟睿關鍵安打、一棒送回2分再度翻轉戰局，雄鷹換上投手黃子豪中繼止血、沒擴大失分危機。

雄鷹8局上再起攻勢，林家鋐敲出三壘打、曾子祐安打再度將比數扳平，王博玄獲得四壞保送、魔鷹（Steven Moya）遭故意四壞保送，王柏融關鍵安打、一棒2分超前比數，9局上雄鷹隊再添1分保險分，順利搶勝。

王柏融單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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黃子豪中繼投1.2局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、3次三振，無失分，奪下中職生涯首勝。

雄鷹先發洋投後勁（Bradin Hagens）投5.1局被敲出9支安打，投出1次三振、4次四死球保送，失掉7分責失分，無關勝敗。（編輯：李明宗）1140610

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