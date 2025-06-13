亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽 謝家承獲1銀1銅

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（中央社記者黎建忠台北13日電）2025亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽今天在泰國登場，首日就傳回佳績，年僅17歲的謝家承，靠著出色的後段加速，囊括K1-1000公尺銀牌及K1-200公尺銅牌。

謝家承去年就曾「越級打怪」，當時16歲的他就在賽事參加18歲級，就以3分46秒289的成績，獲得K1-1000公尺銀牌。

今年謝家承同樣保持好狀態，以3分45秒126的成績摘銀，雖然獎牌成色一樣，但成績卻大幅縮短1秒以上，進步幅度可見。

至於在K1-200公尺的項目，謝家承以38秒226的成績拿下銅牌，但距離銀牌得主的成績也僅差0.025秒，是台灣極被看好的明日之星。

謝家承從小學六年級接觸輕艇水球、國一轉項輕艇競速，一路走來始終不斷突破自我，高二的他，今年在國內全中運完成3連霸（含國三）壯舉。

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帶隊教練余鑑紘在接受中央社訪問時表示，「今天家承的整體表現有把訓練要提升的速耐力、速度做出來，從去年到今年最大的進步，就是後段加速變好，這點從分段計時就看得出來」。

余鑑紘強調，家承是個很認真練習的選手，而且不會逃避自己的弱點，知道不足的地方反而會更加強練習，這點在青少年選手身上蠻不容易做到。（編輯：方沛清）1140613