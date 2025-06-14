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雷皓博玉山盃後援4局7K飆速 請教陳柏毓目標旅外

2025/6/14 13:52
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）玉山盃青棒賽桃園市台美混血投手雷皓博今天季軍戰後援登板，投4局7K無失分，最速149公里，助隊擊敗台東縣。雷皓博條件佳，目標挑戰美職，也有跟學長陳柏毓請教美職環境。

114年玉山盃青棒賽桃園市隊季軍戰與台東縣隊交手，桃園市隊投手雷皓博後援投4局僅被敲出1支安打，投出7次三振、無失分，球隊以3比1搶勝，雷皓博是勝投，最快球速149公里。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，雷皓博此次盃賽出賽沒有很多，除了有球速優勢，還很會跟打者玩節奏、好球率也高，投球有壓制力。

雷皓博預賽有對彰化縣隊登板，但他表示，狀況沒有很好，控球不穩定、感覺球都用噴的；這場比賽雖然數據上沒有掉分，但感覺姿勢還是不固定，比較多是靠身體的感覺和捕手的配球想辦法完成比賽，並透露這是首次和捕手江庭毅合力配球，比賽過程中主要是以江庭毅的配球為主。

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雷皓博是台美混血，爸爸是美職皇家隊球探。雷皓博身材條件佳，最快球速曾投出151公里，今年畢業會繼續升學，目標美國職棒，但認為尾勁需要更好，也要更敢攻擊好球帶，除了直球外，對左右打者滑球、變速球各有不同效果，可以豐富配球。

雷皓博透露，北科附工畢業旅美投手陳柏毓放假如果回學校，他也會向陳柏毓請教，問美職的訓練環境，還有與隊友間的相處，除中文、英文外，很多球員是講西文，該怎麼跟隊友溝通等問題。（編輯：張雅淨）1140614

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