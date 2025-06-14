玉山盃青棒賽 台中市睽違15年奪冠獲U18組訓權

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）玉山盃青棒賽台中市隊與新北市隊爭冠，台中市隊7局上攻下3分超前、王奕翔後援穩守，助隊以9比6搶勝、睽違15年奪冠，獲得U18世界盃台灣隊組訓權，總教練廖宏淵直言意義重大。

114年玉山盃青棒賽台中市隊今天在新莊棒球場與新北市隊爭冠，台中市隊開賽抓準新北市隊先發投手不穩，靠著單局4安、4保送攻下5分，2局上再靠著保送、失誤、高飛犧牲打再拿1分。

新北市隊也持續追分，1局、2局各拿1分，3局下追回2分，6局下靠著接連安打、失誤攻下2分扳平比數。

台中市隊7局上再起攻勢，靠著安打、失誤、犧牲觸擊戰術串聯，一口氣攻下3分、奠定勝基。投手王奕翔7局下穩守沒再失掉分數，替球隊守住勝利。

王奕翔後援3.1局被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉2分非責失分，奪下勝投、獲選賽會MVP。

台中市隊繼2010年後再度拿下玉山盃冠軍，獲得今年將在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽台灣隊組訓權，賽後將選出36人培訓名單。

總教練廖宏淵表示，賽前大家也覺得台中市隊有機會拚冠軍，場上每個時刻都很關鍵，與新北市隊在U18東岸聯盟交手1次，玉山盃預賽有碰頭，冠軍戰再度交手，3次都拿下勝利。廖宏淵表示，之前贏球的經驗也會讓球員增加信心。

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廖宏淵表示，國中端台中市內其實有不少好手，但很難留下來，這樣的生態也會讓台中市的高中球隊很辛苦，這一冠的意義重大，也希望讓球員知道，不見得要到外縣市去才可以有好的發展。

廖宏淵也提到，沒有特別去想國家隊總教練的事情，此次以興大附農為主體組成聯隊參賽，也就是希望可以率台中市隊打出好成績，可以拿下冠軍有點意外也很開心。（編輯：李錫璋）1140614