中職36年選秀2 / 選秀小年唯一旅外黃暐傑 實績加條件挑戰前兩輪

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中華職棒新人球員選拔會6月30日在台中登場，今年被評價為「選秀小年」，總計180人獲參選資格，破70名高中應屆畢業生參選為歷年新高，各隊盼從中挑選「好手」、「原石」，找到符合隊形和養成規劃的戰力。唯一具旅外資歷的31歲投手黃暐傑順位成焦點，普門高中畢業捕手張育豪、新北凱撒投手韋宏亮、國立體大投手曾偉喆都被認為是首輪熱門。

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒36年選秀會明天登場，31歲的右投手黃暐傑成為唯一具旅外資歷好手，黃暐傑過往有實績，但近年傷勢影響，能否找回好身手被視為「賭注」，仍有望是前兩輪熱門。

中職選秀會明天將在台中舉行，共50名球員透過測試會推薦獲得參選資格，有130名通過資格審查，總計180人參選，為繼2022年後史上第2多。以高中應屆畢業生資格參選共72人，另有透過國手資歷、球團推薦取得資格的高中生各2人，合計76人為繼2024年的57人後，再創史上新高。

近幾年具旅外資歷球員回國，都被視為即戰力球員，包括去年選進的野手張育成、吳念庭、陳聖平、投手張奕，都在該年下半球季馬上投入中職例行賽，但今年僅有具美職大聯盟資歷的投手黃暐傑參選。

黃暐傑大學時期就有破150公里的球速，2014年與美國職棒亞利桑那響尾蛇隊簽約、成為首名加盟響尾蛇隊台灣球員，生涯最快球速約155公里，招牌的變速球旅美時期美職球探評價中，高於大聯盟平均水準。

黃暐傑先後待過響尾蛇隊、德州遊騎兵隊、舊金山巨人隊、匹茲堡海盜隊，並在2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為台灣球員第15人。黃暐傑在美職大聯盟有4場出賽紀錄，後援投5.2局失掉2分責失分，沒有勝敗成績，防禦率3.18。

黃暐傑生涯在美職小聯盟有152場出賽紀錄，其中47場先發，戰績24勝14敗，19次中繼成功、2次救援成功，累積482次三振，防禦率3.49，2022年在小聯盟3A有出賽紀錄。

黃暐傑2023年初有在大聯盟春訓熱身賽出賽，但4月接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年6月手肘狀況反覆不適，進一步檢查後確認為肌腱撕裂，8月初再度動刀，遭海盜隊釋出返台。黃暐傑持續在台灣訓練，經紀公司表示已經進入牛棚階段，按時程推算9月中能開始比賽。

黃暐傑具有條件，有很好的運動能力，有球速優勢，有高水準的變速球，另外還有滑球和曲球，但傷病史一直是各隊教練團、球探心中的疑慮。

近年類似例子為具旅日資歷的投手郭俊麟，2020年也是因手肘韌帶撕裂動刀，該年投入選秀在第2輪被富邦悍將指名，過往實績和能力成為評估依據。

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黃暐傑只要能健康出賽，被評價在中職有勝任先發投手能力、能展現主宰力，今年參選人數雖多，但被認為深度不夠，儘管選黃暐傑被認為是「賭注」，仍被視為前兩輪熱門。

今年由台鋼雄鷹手握狀元籤，接著依序順位為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟。（編輯：張雅淨）1140629