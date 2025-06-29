職撞巡迴賽第3站 「最強銀行員」張翼勝世界第2

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（中央社記者黎建忠台北29日電）CTPBA職業撞球巡迴賽第3站，今天於新北市的九號颱風競技館舉行最後1天賽事；昨天首日激戰連連，其中37歲的「最強銀行員」張翼，以9比5擊敗世界第2的新加坡選手葉浚惟。

CTPBA職業撞球巡迴賽第3站改制，原本超過百人的賽程精簡至80人，包括70名會內賽選手，以及10名從資格賽晉級球員。前2站分別由「撞球王子」柯秉逸與「天王殺手」柯秉中拿下，2人在首日賽事也都全勝晉級。

現年37歲的張翼，從國中開始打撞球，曾經被家人帶領學習司諾克，之後保持20多年的撞球參賽經歷，雖沒有進入職業發展，但踏入社會投入保險業依舊不放棄夢想，持續參加比賽增強實力。

張翼在首日賽事，對上現任世界九號球巡迴賽（WNT）排名第2的葉浚惟，開賽雖以0比2落後，但最終以9比5逆轉勝，也報了去年12月首度交手落敗之仇。

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張翼接受媒體訪問時表示，一年出國比賽費用大概要50萬，扣除比賽獎金不夠的部分用薪水補，算是半職業選手狀態。

他強調，「我把這些花費當成是對自己的投資，算是興趣，也算是另外一個專長，趁年輕能夠多到國外走走，若拿到一個比較亮眼的成績，這也是一件很值得的事情。」（編輯：張銘坤）1140629