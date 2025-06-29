芝加哥白襪隊台灣日 統一獅Uni Girls、萊恩秀魅力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒統一獅隊啦啦隊女孩Uni Girls獲美國職棒芝加哥白襪隊邀請，今天在白襪隊主場「台灣日」擔任開場演出嘉賓，吉祥物萊恩也成為中職首個登上大聯盟球場的吉祥物。

統一獅隊今天發布新聞稿表示，Uni Girls與萊恩開場帶來統一獅年度主題曲「獅王尚勇」，以及一連串獅隊嗆司歌曲，為賽事揭開序幕；壓軸更是以國際賽事中洗腦全世界棒球迷的「統一尚勇」，為氣氛衝上最高點，讓芝加哥觀眾見識到來自台灣的應援魅力。

這場美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位籌備共同主辦，在MLB白襪隊主場Rate Field登場。作為美國第3大都會區的台灣日首登板，除了有統一獅人氣啦啦隊女孩Uni Girls應援演出，官方也安排雙方吉祥物交換禮物。

吉祥物萊恩致贈統一獅主場球衣、陳傑憲世界冠軍MVP球帽及簽名球、統一脆麵，給白襪隊吉祥物南爪（Southpaw），更現場手繪塗鴉卡片展現多才多藝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於這次活動，Uni Girls妮妮表示：「人生成就解鎖，真的沒有想過能夠以Uni Girls妮妮身分站在大聯盟球場上開場表演，可以在美國、在芝加哥白襪主場聽到統一獅的應援曲，希望藉由這次機會，可以讓世界更加認識來自台灣的職棒啦啦隊。」

統一獅領隊蘇泰安則表示，非常感謝這次主辦單位邀請與合作，讓統一獅 Uni Girls及萊恩登上白襪隊主場，透過開場表演及互動，讓更多人認識統一獅及統一集團，「也謝謝當地僑界們到場支持，希望這趟交流活動讓參與的每一位都可以感受到來自台灣熱誠。」（編輯：吳素柔）1140629