普悠瑪採購案 北檢分他字案調查

媒體報導普悠瑪採購案的監造、驗收過程有明顯疏失，台灣台北地方檢察署26日剪報分案偵辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北26日電）媒體報導普悠瑪採購案的監造、驗收過程有明顯疏失，台灣台北地方檢察署今天剪報分案偵辦。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。尤姓司機員事發後被宜蘭地檢署聲押，宜蘭地方法院裁定新台幣50萬元交保。

今天有媒體報導，指稱台鐵民國99年招標普悠瑪時，已明訂納入ATP遠端監控系統，但台鐵的普悠瑪監造檢驗報告卻顯示未含此通訊設備項目，監造、驗收過程有明顯疏失。

北檢今天獲悉媒體報導後，已決定先剪報並分為他字案偵辦。（編輯：張銘坤）1071026