普悠瑪採購案 北檢分他字案調查
最新更新：2018/10/26 11:52
媒體報導普悠瑪採購案的監造、驗收過程有明顯疏失，台灣台北地方檢察署26日剪報分案偵辦。（中央社檔案照片）
（中央社記者蕭博文台北26日電）媒體報導普悠瑪採購案的監造、驗收過程有明顯疏失，台灣台北地方檢察署今天剪報分案偵辦。
台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。尤姓司機員事發後被宜蘭地檢署聲押，宜蘭地方法院裁定新台幣50萬元交保。
今天有媒體報導，指稱台鐵民國99年招標普悠瑪時，已明訂納入ATP遠端監控系統，但台鐵的普悠瑪監造檢驗報告卻顯示未含此通訊設備項目，監造、驗收過程有明顯疏失。
北檢今天獲悉媒體報導後，已決定先剪報並分為他字案偵辦。（編輯：張銘坤）1071026
ATP 列車自動防護系統小百科
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- 全名為Automatic Train Protection
- 亦稱列車超速防護系統，為列車超過規定速度時，自動制動的系統；設備分為地面與車載兩大部分。
- 舊型自動警報與停止裝置採單點警告及控制，通過警告及控制點後無法限制或監視行車速度，ATP則具有全程速度監控功能。
- 系統運作時，車載設備接收地面速限資訊，並比較實際速度；若實際速度超過限速，系統會控制列車在停車點前停車，或在限速點前將列車實際速度調整至小於限速。
- 台鐵列車只有普悠瑪未裝ATP遠端監視系統，這個系統是什麼？
當駕駛開啟或關閉ATP時，調度員能由行調無線電系統中獲得訊息。
- 為何台鐵訂定ATP關閉標準作業程序？
台鐵表示，因為ATP遠端監視系統使用時，有假訊號過多情形，平均每天高達2000餘次，易造成調度員判讀困難。