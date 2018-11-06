大谷翔平入圍美聯新人王 2名對手皆是洋基重砲

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國棒球作家協會今天宣布，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平入圍美國聯盟年度新人獎（Rookie of the Year），和他競爭獎項的2名球員都是紐約洋基重砲手。

路透社報導，大谷翔平本季10場先發拿下4勝2敗，投手自責分率3.31，擔任打者的打擊率為2成85，並敲出22支全壘打及61分打點。

與大谷翔平同時入圍美國聯盟年度新人獎的，還有洋基內野手安杜哈。（圖取自維基共享資源，作者：DR. Buddie，CC BY-SA 4.0）

另外兩名美聯新人王競爭者皆是洋基內野手，分別是安杜哈（Miguel Andujar），本季打擊率2成97、27支全壘打、92分打點，還有托瑞斯（Gleyber Torres），本季打擊率2成71、24支全壘打、77分打點。

國家聯盟新人獎3名入圍者，分別是亞特蘭大勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna）、洛杉磯道奇右投手畢勒（Walker Buehler）和華盛頓國民外野手蘇鐸（Juan Soto）。

美聯最有價值球員（MVP）獎項，較被看好的是波士頓紅襪外野手貝茲（Mookie Betts），他本季打擊率3成46，並擊出32支全壘打，還有30次盜壘成功。

另外2名競爭者則是克里夫蘭印地安人三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）和天使中外野手楚勞特（Mike Trout）。

國聯MVP的3名入圍者分別有國聯打擊王、密爾瓦基釀酒人外野手葉立奇（Christian Yelich），以及科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、芝加哥小熊內野手巴艾茲（Javier Baez）。

美聯社報導，美聯賽揚獎（AL Cy Young）3名入圍者為克里夫蘭印地安人王牌克魯柏（Corey Kluber）、坦帕灣光芒左投史奈爾（Blake Snell）和休士頓太空人強投魏蘭德（Justin Verlander）。

國聯賽揚獎（NL Cy Young）3名競爭者，分別是紐約大都會強投迪格隆（Jacob deGrom）、國民王牌投手薛哲（Max Scherzer）和費城費城人強投諾拉（Aaron Nola）。

大聯盟將於12日公布年度新人獎得主，14日公布賽揚獎，MVP則是15日公布。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1071106