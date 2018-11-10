連續兩次探監被拒 李凈瑜擔憂李明哲身體狀況

（中央社記者葉素萍台北10日電）非政府組織工作者李明哲在中國關押601天，李明哲的妻子李凈瑜今天召開記者會指出，已連續2次被取消探監，讓她擔憂李明哲的健康是否出現狀況。

李凈瑜今天與友人王麗萍、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等團體共同召開記者會。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，今年10月22日李凈瑜原訂要去探監，10月19日從台商協會方面得知李明哲被移監，而被拒絕探監；10月31日又從台商協會方面得知李明哲被移回赤山監獄，於是透過海基會，再次安排探監，卻又於昨天傍晚收到訊息，探監再度被拒。

李凈瑜說，如果李明哲真的已經移監，目前北京氣溫只有攝氏2度；如果沒有移監，湖南常溫也只有12度。移監不是小事，如果大費周章從湖南移監到河北，那是何等大的工程，如果李明哲被移監過去，為何又在2週內被送回；她能夠理解感受到的是「我的丈夫是否身處在一個身體我沒有辦法臆測的狀態，否則為什麼不讓我探監？」

李凈瑜今年3月、5月、6月、7月、9月，共5次探監。她說，自己唯一一次在探監時失控，是她問李明哲「你的臉怎麼變這麼小？」李明哲用習慣性逗她笑的方法跟她說，「沒關係，這樣未來我可以活得久一點，可以彌補這段時間沒有辦法陪妳的時光」。

李凈瑜強忍眼淚說，那是她唯一一次在獄中失控5秒鐘，她落淚、失控。

李凈瑜的好友王麗萍說，李凈瑜寄給李明哲50、60封信，以及55本書，沒有任何一封信寄到李明哲手中，至於55本書，只有幾本金庸的小說審查通過，送到李明哲手上，其他書籍都還在審查中；李凈瑜最後的探視是今年的9月10日，到目前已經超過2個月；李明哲目前毫無訊息，「我們擔心他正處於危險狀態中」。

邱伊翎表示，李明哲再度陷入狀態不明的情況，不知道去處及現況，她呼籲國際社會關注，並要求中國政府告知家屬李明哲現況，也呼籲台灣政府應該對中國政府提出嚴正抗議及積極維護家屬探監權利。（編輯：林興盟）1071110