救命CPR遭諷比按摩便宜 健保23年首次漲給付

（中央社記者張茗喧台北22日電）救命的心肺復甦術（CPR）因健保給付低，遭諷「比腳底按摩便宜」。健保署多次開會決議，CPR給付將從755元漲至1000元，漲幅約32%，是23年來首次調漲，最快明年初上路。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組副組長劉玉娟告訴中央社記者，CPR早從民國84年、健保開辦初期就納入健保，每次給付新台幣755元（以一點一元推估），每10分鐘給付一次、最多可給付60分鐘，102年起再針對兒童CPR另給予加成。

不過，CPR健保給付過低的問題多年來屢遭醫界詬病，甚至遭諷「心臟按摩比腳底按摩便宜」，過去也曾有醫療團隊向健保申報60分鐘CPR急救費用，卻遭核一半，讓救命的CPR給付過低問題浮出檯面。

北醫急診重症醫學部主任高偉峰受訪時表示，急診中只要有患者「到院前心肺功能停止」（OHCA），至少得立即出動5名醫護人員同時展開急救，有人打點滴、插管、CPR、電擊、給藥，一次急救至少得花30分鐘。

「每一條人命都很珍貴」，高偉峰強調，每個患者根據狀況不同，急救時間也不同，只要認為有機會救回來的，尤其是孩子、年輕人，醫護人員都不會任何放棄一絲希望，一次急救長達7、8小時的案例都不算少見，即便超過60分鐘沒有健保給付，「怎麼辦，還是要救啊」。

高偉峰說，急救時不只做CPR，也要一邊找出患者的病因在哪，例如有一次遇到一名OHCA患者，一做CPR就清醒、一停下來就失去意識，這才發現是心臟本身出了問題，急救團隊只好不間斷地CPR，直到心臟科醫師趕到。

林口長庚急診醫學部部主任黃集仁指出，每次急救醫護人員都處於非常緊張、高壓的工作環境，一次至少就是30分鐘起跳，若患者有出現生命跡象，就會繼續就下去，以目前給付的755元，醫護人員的努力確實有點被低估。

劉玉娟說，經醫界多年反應，健保署多次召開會議討論，決議將CPR給付從現行755元調漲至1000元，漲幅達32%，同樣是10分鐘申報一次，最多可申報60分鐘、即6000元，急救未滿6個月幼兒同樣加成100%、6個月到2歲80%、2歲到6歲60%，最快明年初上路。

根據健保署統計，去年全台醫療院所CPR執行量約7萬4435件，給付5619萬元，未來新制上路後每年預計增加1800萬元支出。

不過，劉玉娟也澄清，急救時健保不僅給付CPR，插管、上葉克膜、打升壓劑、降血栓等也都有給付，若說「心臟按摩比腳底按摩便宜」實在無辜。

黃集仁強調，急救過程雖然辛苦，但只要看到患者從昏迷不醒到可以恢復自主功能、順利出院，就是最大的收穫，也認為提高CPR給付，對醫界而言是相當大的鼓勵。（編輯：黃于）1071222