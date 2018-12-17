欠費卻年花70萬看病 旅外欠費者健保卡將被鎖

2016年廢除健保鎖卡制度後，卻有旅外國民不繳保費仍回台看病，甚至有人一年回台就醫花掉70多萬元。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北17日電）衛福部長陳時中表示，總統蔡英文2016年廢除健保鎖卡制度，卻有旅外國民不繳保費仍回台看病，甚至有人一年回台就醫花掉70多萬元，因此6月起已針對欠費旅外民眾進行鎖卡。

總統蔡英文2016年上任後，全面廢除健保鎖卡制度確保弱勢就醫，即便欠費也可就醫，卻衍生旅外國民返台未繳清健保費仍可看病爭議，因此健保今年6月再次調整政策，針對欠費的旅外民眾進行鎖卡。

衛福部長陳時中今天在立法院受訪時表示，有部分旅外國民即便積欠健保費，仍回國使用醫療資源，甚至有人一年用掉新台幣70幾萬元，但實際上旅外國民經濟能力相對較好，才會祭出新政策要求先鎖卡，要求付清保費才可以健保身分就醫。

陳時中說，把健保欠費和就醫權益脫勾本是一番好意，但也不希望有經濟能力的人以此政策逃避健保責任，強調解除鎖卡政策有其必要性。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋指出，取消鎖卡政策是希望保障住在台灣的國民權益，台灣人即便惡意欠款，政府也會在10年內從收入中強制扣款，但此政策上路後卻有許多僑胞不繳健保費，仍回台就醫，這是值得注意的政策死角。

李伯璋表示，健保費當中有約4成來自政府稅金，但有些僑胞不僅在台灣沒有置產，也不繳健保費，一回台就直奔醫院看病，「簡直比美國前總統歐巴馬的醫保還要好」，如此對乖乖繳健保費的台灣人而言，相當不公平。

根據健保署統計，旅外欠健保費者約有2.3萬人、共積欠約5.54億元健保費，其中9成透過戶籍地公所以無職業身分投保，每月自付健保費6成、新台幣749元，其餘4成、約500元由政府負擔。（編輯：黃于）1071217