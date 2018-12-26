陸國台辦：兩岸協議不包括豬肉 不適用非洲豬瘟

中國大陸的非洲豬瘟疫情8月初從遼寧開始，至今已公布23個省級行政區、102例非洲豬瘟疫情，包括離台灣最近的福建、廣東。（中央社製圖）

（中央社台北26日電）非洲豬瘟疫情在中國大陸擴散，但中國大陸國台辦今天仍表示，疫情總體可控，且始終「及時、公開、透明」發布疫情。而兩岸簽署的檢疫協議不包括豬肉，豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

中國大陸的非洲豬瘟疫情8月初從遼寧開始，至今官方已公布23個省級行政區、102例非洲豬瘟疫情，包括離台灣最近的福建、廣東。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午舉行例行新聞發布會，針對中國大陸的非洲豬瘟疫情，馬曉光先「糾正」記者稱，「不是大規模疫情」。

馬曉光接著表示，自今年8月大陸發生非洲豬瘟疫以來，相關部門和地區採取了有效措施，嚴格開展疫情的處置，目前疫情趨於平穩，總體可控。中國政府防控疫情的措施和成效，得到了聯合國糧農組織的肯定。

馬曉光說，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全資訊的通報問題，但台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫疫情通報並不適用上述協議。

他稱，2004年，海峽兩岸發生禽流感疫情之後，兩岸雙方經過溝通，確定以海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會作為兩岸非貿易農產品疫情資訊交換和防控交流的民間管道。直到2017年農村發展基金會人員被改換、業務被轉型，雙方聯繫中斷。

馬曉光說，非洲豬瘟疫疫情發生後，大陸有關方面始終按照及時、公開、透明的原則進行疫情發布，及時向世界動物衛生組織等國際、區域組織、相關國家和地區進行通報。台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的資訊。

他稱：「至於說國台辦和陸委會、海協會和海基會之間的管道為什麼中斷，我想原因是眾所周知的。」

馬曉光還說，疫情發生以來，大陸的海關有加強口岸防控宣傳，提示旅客遵守入境地的相關規定，迄今已經發放了3.5萬冊宣傳單，6000萬條提示資訊。稱大陸隱匿疫情、防疫失控，「這完全是不實指責，是故意炒作，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」

防檢局昨天表示，因為中國大陸非洲豬瘟疫情資訊不透明、不公開，兩岸也斷訊，台灣都是透過中國農業部官網及世界動物衛生組織的資訊掌握。而農委會副主委黃金城曾多次表示，其實中國大陸疫情已經全面爆發，防疫情況一定比大陸官方正式對外發布、通報的嚴重。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1071226