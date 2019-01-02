帛琉籍雜貨輪翻覆 13人待救海空馳援[更新]

（中央社記者黃麗芸台北2日電）帛琉籍雜貨輪今天上午於松山東北方海面翻覆，行政院國家搜救指揮中心表示，目前有13名船員待救，除派遣海巡艦艇、國防部搜救機救援外，空勤總隊搜救機中午也起飛馳援。

國搜中心發布新聞稿表示，今天上午7時5分接獲韓國搜救中心通報，一艘韓國籍漁船於松山東北方190浬（中國大陸搜救區）海上救起2名緬甸籍船員，據知還有13人待救，其中一人為台灣籍，請求救援。

經向台中信號台確認，國搜中心說，翻覆船隻為帛琉籍雜貨輪，去年12月30日從台中港出發前往韓國釜山，船上共計有15人（1台籍、14緬甸籍）。

國搜中心表示，獲報後立即由海巡署派遣連江艦前往搜救，國防部搜救機也接續協助救援。

其中，國防部搜救機S70C-6型機上午自松山起飛，並於上午9時抵達目標區，但初步搜尋無獲；國防部搜救機EC-225接續在上午11時從松山起飛，前往協助搜救。

另外，空勤總隊搜救機Beech-200上午11時55分也接續起飛到目標區搜救。

國搜中心說，已通報日本搜救中心及中國大陸搜救中心協助救援，前者已於上午11時53分確認不派遣，後者於上午8時23分出動直升機一架及船艇4艘協助搜救。（編輯：李亨山）1080102