台灣垃圾回收有成 美最大博物館雜誌專文介紹

期刊指出，台灣是全球回收計畫最有效率的區域之一。2015年，台灣的廢棄物回收公司超過1600家，年營收達到20億美元。圖為金門縣金湖鎮新塘垃圾場。 （中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）台灣近年垃圾回收成效有目共睹，全美最大博物館機構史密森尼旗下雜誌也專文介紹，台灣如何從垃圾島，變成廢棄物有效率大規模回收的乾淨島嶼，民眾的垃圾製造量大幅下降。

「史密森尼」（Smithsonian）雜誌日前在官網刊登明尼蘇達大學環境研究所（Institute on the Environment）多媒體期刊Ensia對台灣垃圾回收報導專文。

文章指出，台灣是全球回收計畫最有效率的區域之一，約55%的家用與商用垃圾得以回收，工業廢棄物比重達到77%。2015年，台灣的廢棄物回收公司超過1600家，年營收達到20億美元。

25年前，台灣的生活水準、消費能力提高，卻也讓垃圾大增，帶來「垃圾島」這個令人不愉快的暱稱，但現在，在台灣已經很難看到垃圾桶。這樣的轉變難以想像。

1993年台灣的垃圾收集率僅70%，廢棄物回收幾乎為零，2/3的垃圾掩埋場瀕臨滿量。為解決垃圾問題，政府規劃廢棄物管理框架，鼓勵民眾與企業採取行動減少垃圾。企業或自行處理或支付廢棄物費用處理垃圾，民眾則透過垃圾分類與專用垃圾袋的使用，將垃圾分門別類丟棄或回收。

文章還將台灣的垃圾車文化形容為社區儀式。民眾拎著垃圾等候播放古典音樂的垃圾車抵達，並按照不同類別將垃圾丟進垃圾車，看似非常複雜的過程，卻獲得民眾的青睞。為了讓民眾能更便利，台北已經開始安裝智慧回收桶，民眾還能因為回收瓶罐，加值悠遊卡。

台灣成功的垃圾回收系統，讓台灣人的垃圾製造量從15年前的每天製造1.2公斤，大幅減少到現在的850公克。據非正式估計，廢棄物回收率超過50%，許多垃圾焚化廠處於低度運行現況。

文章引述行政院環境保護署廢棄物管理處處長賴瑩瑩的話指出，台灣的政策基礎在於讓每個人對個人消費負責，將廢棄物處理概念深入民眾意識，才能讓回收經濟確實發揮成效。她認為台灣的成功經驗可以提供面臨垃圾挑戰的開發中國家參考。

「史密森尼學會」是全美最大博物館與研究機構，旗下擁有19座博物館、美術館、國家動物園與研究機構。（編輯：陳永昌）1090107