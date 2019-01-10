高志鵬未現身新北檢 再遞狀北檢聲請延緩執行

新北地檢署發傳票要求前立委高志鵬10日上午10時向地檢署報到，大批媒體在現場守候，但高志鵬並未報到，檢方將瞭解，並依程序處理。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月10日

（中央社記者林長順、黃旭昇、王鴻國台北10日電）前立委高志鵬涉貪案判決定讞，新北地檢署要求高志鵬今天上午10時報到，發監執行。不過，高志鵬7日再度遞狀台北地檢署，聲請延緩至15日執行，北檢表示，已將聲請狀轉交南投地檢署。新北檢說，不排除發拘票。

新北地檢署上週發傳票要求高志鵬必須在今天上午10時向地檢署報到，發監執行，不過，至上午11時止，大批媒體守候在地檢署門口，高志鵬並未報到。

新北檢另外請調查官與高志鵬聯繫，要他在今天以前到案，不過，高志鵬並未回應調查官是否到案。新北檢方說，如果今天高志鵬都沒有到案，一切依程序處理，也不排除發拘票。

台北地檢署表示，高志鵬7日以另一個北檢轄區的地址，再度以職務交接、資遣同事為由，遞交聲請狀，希望延緩到15日執行。由於案件已還給南投地檢署，北檢8日將高志鵬的聲請狀轉交投檢處理。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

起訴此案的南投地檢署，原本囑託高志鵬戶籍所在地的新北地檢署與辦公處所（立法院）所在地的台北地檢署代為執行。北檢日前發出傳票，要求高志鵬4日上午10時報到。

不過，高志鵬3日向台北地檢署遞交聲請狀，希望延緩執行，北檢詢問南投地檢署是否准許，投檢4日回覆北檢「不同意延緩執行」。

高志鵬4日未到案執行，由於高已喪失立委資格，立法院已非高的辦公處所，北檢將案件還給囑託的南投地檢署。改由新北地檢署通知高志鵬今天上午到新北檢執行科報到，但高志鵬並未現身新北地檢署完成報到。（編輯：卞金峰）1080110