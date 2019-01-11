基隆輕軌可行性通過 汐止部分地區高架化

基隆市政府交通旅遊處長李綱說，基隆輕軌計畫路線從基隆到南港展覽館，沿途停靠除台鐵現有的基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、五堵站、汐止站及汐科站外，也新增六堵站、北五堵站、樟樹灣站與南港展覽館站。圖為基隆輕軌計畫路網圖。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）國家發展委員會9日審查基隆輕軌可行性評估報告，原則同意通過採4軌共設12站。基隆市府今天表示，汐止部分地區預計採高架化，預估2年內完成環境影響評估等，施工約需5到6年。

基隆市政府交通旅遊處長李綱說，計畫路線從基隆到南港展覽館，沿途停靠除台鐵現有的基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、五堵站、汐止站及汐科站外，也新增六堵站、北五堵站、樟樹灣站與南港展覽館站，基隆市境內總長11.5公里，新北市7.2公里，台北市0.4公里。

李綱說，基隆站到五堵站沿用台鐵既有路廊，約從五堵站開始到汐科站間，因受限汐止車站淨空不足，規劃部分路段在新北市汐止區大同路上立墩走高架，過了汐科站後再接回台鐵路廊銜接到南港展覽館站。

至於兩端延伸部分，李綱表示，南港展覽館站到南港站，及基隆站到會展旅運智慧大樓站，因為牽涉經費及路線走高架、地下或平面等議題，將等綜合規劃階段再詳細討論。

李綱說，相對於其他規劃案，基隆輕軌捷運推動的速度可說是史無前例，若順利的話可望在1年半到2年內完成綜合規劃和環境影響評估，至於施工約需要5到6年，但若採取分段施工方式的話，還可以更快完工通車。（編輯：吳佳穎）1080111