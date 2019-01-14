羅文嘉重建民進黨品牌 避免小事耗損正面形象

預定出任民進黨秘書長的羅文嘉14日在水牛書店受訪表示，民進黨品牌形象出了問題，在下次大選前，要謹慎處理所有可能造成形象耗損的言論、議題，也要想辦法創造正面形象。中央社記者郭日曉攝 108年1月14日

（中央社記者陳俊華台北14日電）預定出任民進黨秘書長的羅文嘉今天說，民進黨品牌形象出了問題，在下次大選前，要謹慎處理所有可能造成形象耗損的言論、議題外，也要想辦法創造正面形象。

民進黨主席卓榮泰13日宣布，由前客委會主委、現任水牛出版社社長羅文嘉擔任黨秘書長。

羅文嘉上午在水牛書店受訪時表示，現在民進黨的品牌形象出了問題，本來認同、喜歡民進黨的人，為什麼會突然對黨有很多問號，他要找出原因。總統、立委候選人是民進黨的產品，市場規模不一樣，但都有共同品牌，如果品牌出問題，就會影響產品。

他說，有些產品還是賣很好，但整體市場仍會受影響，民進黨這次九合一選舉就是這樣，作為黨秘書長，要找出民進黨碰到的問題，下次主要「購買時間」是一年後，在2020年大選前不要有任何品牌耗損的事情發生，無論是一段言論、一個議題或很多小事，處理都要非常謹慎，避免影響品牌重建。

羅文嘉也把國會、行政部門、地方黨部比喻成產品，執政黨無法預知何時會發生影響品牌形象事件，但黨應該做為平台，嘗試整合協調，把突發事件傷害降低，協調應該列為例行性工作。

他也說，除了減少耗損，也要想辦法找出哪些可以正面創造政黨品牌形象，但這是要日積月累的，「沒辦法一年達成」，他給自己工作就是階段性任務，如果這段時間可以把作業流程留在民進黨運作中，是幫助政黨能面對瞬息萬變的社會。

羅文嘉表示，現在政治人物最大問題就是跟社會脫節，活在自己世界裡、活在系統裡，以前在自己系統裡，所有問題都可以搞定，但是時代不同了。這兩天有些朋友不贊成他接下這工作，認為他改變不了民進黨，「只會弄得一身臭」，他知道這是困難的事，但總是要去試，不試就只是看著問題依然存在，「我準備去試」。

羅文嘉曾在九合一選舉後說過，他覺得總統蔡英文是民進黨最適合的人選，但過去一個月來狀況，會讓很多人腦袋冒出很多問號，「不過這問號還不是句號」。媒體詢問，羅文嘉現在接任秘書長後，對蔡總統的看法。

羅文嘉說，黨的形象要跟社會緊密結合，這是黨的責任，黨跟其他公職人員最大不同，是要捍衛黨的價值、品牌形象，有問題時，黨有責任要講出來。兩個星期前他還是個黨員，可以暢所欲言，但作為黨秘書長，有黨的工作倫理、黨務中立，若發表太多個人好惡上的評論，「對工作上是不夠稱職」，然而他也不會迴避過去提出的問題，會設法去解決。（編輯：楊凱翔）1080114